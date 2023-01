Die Polizei Kirchheimbolanden sucht einen Autofahrer, der am Donnerstag sich einfach von einer Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall habe sich in der Straße Am Lettengarten ereignet. Der bislang unbekannte Unfallverursacher sei demnach auf der Straße unterwegs gewesen und sei dann an der Einmündung Am Lettengarten/Alte Eisenberger Straße trotz Einfahrtsverbot nach rechts abgebogen. Dabei touchierte er die Steinmauer eines Eckgrundstückes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ersten Zeugenhinweisen zufolge soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW mit blauer Plane handeln. Auf der Plane sollen Buchstaben angebracht gewesen sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden, Telefonnummer 06352 9112700.