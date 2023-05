Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mauer am Gerberplatz wird durch einen Wall abgestützt. Nachdem der Stadtrat dem vorbehaltlich eines Beschlusses des Ortsbeirats schon zugestimmt hatte, hat am Donnerstag auch der sein Okay gegeben.

Am Asselheimer Gerberplatz drohte im vergangenen Jahr ein Mauer umzukippen. An der Nordseite hatte sie einen Riss, der mit der Zeit breiter geworden ist. Im ersten Bauabschnitt wurde der obere Teil der Mauer