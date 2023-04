Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit knapp 90 Teilnehmern war die Seniorenpfalzmeisterschaft beim Park Tennis Club Grünstadt (PTC) zwar in relativ kleinen Feldern besetzt, doch die Spieler zeigten enge und hochklassige Matches.

Schon seit Jahren sammelt Cathrine Mattinger Titel. Diesmal trat sie bei den Damen 55 an und lieferte in all ihren Spielen eine Art Machtdemonstration ab. Als einzige Spielerin im Tableau gab sie keinen