24 Schüler der Integrierten Gesamtschule in Eisenberg sind mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Kreisverwaltung Donnersberg am Freitagvormittag mitgeteilt. Von der Schule selbst war bislang keine Stellungnahmen zu bekommen. Unklar ist deshalb, ob es an beiden Standorten der Schule Corona-Fälle gibt.

