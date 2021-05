Wer sich nicht an die Corona-Auflagen hält, kann zur Kasse gebeten werden: Seit Beginn der Pandemie hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim Bußgelder in einer Gesamthöhe von 65.000 Euro verhängt. Hauptsächlich, weil die Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten wurden. Doch wie sieht es mit der Maskenpflicht aus?

Kreisweit wurden laut Pressesprecherin Sina Müller bislang 650 Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen eingeleitet und 470 Bußgeldbescheide verschickt. Die verhängten Geldstrafen lägen hauptsächlich zwischen 70 und 200 Euro, wobei sich die Kreisverwaltung bei der Höhe des Bußgelds am Katalog des Landes orientiert hat. „In den allermeisten Fällen ging es um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen“, sagt Müller.

Angezeigt wurden die Vergehen von den Ordnungsämtern oder der Polizei. In vielen Fällen seien dabei Treffen von Jugendlichen geahndet worden, die sich trotz Corona-Auflagen in größeren Gruppen auf Spielplätzen oder in den Weinbergen getroffen haben. „Die Höhe des Bußgelds richtet sich in solchen Fällen auch nach der Gruppengröße“, informiert Müller. Anonyme Anzeigen bei der Kreisverwaltung habe es vor allem zu Beginn der Corona-Auflagen gegeben. „Sie wurden aber nicht verfolgt“, betont Müller.

Ein Fall an die Staatsanwaltschaft weitergegeben

In der Phase des Lockdowns seien auch einige Gewerbetreibende zur Kasse gebeten worden, die ihren Betrieb trotz Verbots weitergeführt hätten. Einen Fall, bei dem ein Beschuldigter gegen Quarantäne-Auflagen verstoßen haben soll, hat der Kreis an die Staatsanwaltschaft übergeben. Seit den Lockerungen der Bestimmungen durch das Land ist die Anzahl der Verfahren stark zurückgegangen – mittlerweile bearbeitet die Verwaltung vor allem Widersprüche gegen die Corona-Bußgeldbescheide.

Positiv: Wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht musste die Kreisverwaltung bislang keinen einzigen Bußgeldbescheid verschicken. Derzeit läuft laut Müller aber ein Verfahren, in dem es um den Verstoß eines Friseurs geht.

Die Lage im Leiningerland

Von Mitte März bis Anfang Juni wurde das Personal der Ordnungsämter in Grünstadt und der VG Leiningerland aufgestockt, um die Einhaltung der Corona-Auflagen zu überwachen. In Grünstadt war an Wochenenden und Feiertagen ein Vollzugshelfer von außerhalb im Einsatz und es gab Unterstützung vom Innendienst der Verwaltung. In der Verbandsgemeinde waren an Wochenenden regelmäßig zwei Teams mit zwei Personen auf Streife.

Die Grünstadter Verwaltung teilt mit, dass sie an 73 Tagen in Sachen Corona unterwegs war. Vom 22. März bis 1. Juni seien dem Kreis sechs Verstöße gemeldet worden: zwei Missachtungen der Maskenpflicht in Geschäften – einmal durch einen Kunden und einmal durch einen Angestellten –, einmal weil ein Geschäft trotz Verbot geöffnet war, zweimal wegen unerlaubten Betretens der Alla-Hopp-Anlage und einmal wegen unerlaubten Betretens einer Sportanlage.

Die Verstöße wurden von Mitarbeitern des Ordnungsamts festgestellt, einmal gab es auch einen Hinweis von einem Bürger. Betroffene waren meist Jugendliche, aber auch Gewerbetreibende.

Amtshilfe für die Kreisverwaltung

In der Verbandsgemeinde gab es von März bis Mai 30 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung, während der Hochzeit der Pandemie insbesondere gegen die Kontaktbeschränkungen. Nach Angaben der Verwaltung waren oft Jugendliche und Senioren betroffen, gelegentlich aber auch Gewerbetreibende und Gastronomen. Die Verstöße wurden teils bei den täglichen Streifen festgestellt, teils aber auch von Privatpersonen gemeldet. „Bis heute erreichen uns fast täglich Einlassungen von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern“, heißt es auf Anfrage.

Übrigens haben weder die Stadt noch die Verbandsgemeinde selbst Bußgeldbescheide erlassen. Alle Verstöße wurden an die Kreisverwaltung gemeldet, die sich um die Ahndung kümmert. Das liegt daran, dass die Verwaltungen die Einhaltung der Regeln „im Rahmen der Amtshilfe“ kontrolliert haben – also für die Kreisverwaltung, die die Herrin der anschließenden Bußgeldverfahren ist.

Viel Verständnis bei den Bürgern

Die Corona-Regeln seien von den Bürgern insgesamt gut eingehalten worden, teilt die Grünstadter Verwaltung mit. Es sei viel Verständnis für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen da gewesen. „Die Akzeptanz ist bei den meisten noch vorhanden, aber die Zeit lässt den einen oder anderen leichtsinnig werden“, meint ein Sprecher des Ordnungsamts mit Blick auf Corona-Partys in öffentlichen Anlagen und die Missachtung der Maskenpflicht.

Lob für die Konsequenz der Bürger gibt es auch von der Verbandsgemeindeverwaltung. Bis auf ein paar Ausnahmen seien die Regeln ernstgenommen worden und würden es noch immer: „Die Bürger versuchen weiterhin, den Vorgaben nachzukommen.“

Aktuelle Corona-Regeln

Laut der bis 31. August 2020 gültigen rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung gilt das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Konkret: Von Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten; Zusammenkünfte sind möglichst im Freien abzuhalten; in Geschäften, Bussen und Bahnen sowie in öffentlichen Einrichtungen und beim Betreten von Restaurants muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Treffen mit bis zu zehn Personen, egal aus wie vielen Hausständen oder auch mehr Personen aus zwei Haushalten, sind ohne Einhaltung des Abstandsgebotes möglich; private Veranstaltungen sind mit zuvor eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis mit bis zu 75 Personen unter Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen zulässig. Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 350 Personen erlaubt, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 150 Personen. Jeweils unter Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen. Sport in Gruppen mit bis zu 30 Personen (auch Kontaktsportarten) ist möglich. Grundsätzlich geschlossen bleiben: Clubs, Diskotheken, Kirmes, Volksfeste und ähnliche Veranstaltungen (Quelle: Stadtverwaltung).