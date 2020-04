Vor zwei Wochen wären Menschen, die mit einer Maske ein Geschäft betreten haben, noch schief angeschaut worden. Heute ist das unbedeckte Gesicht weder beim Einkaufen, noch in Bus und Bahn gefragt. Dank der Maskenpflicht ist es uns gelungen, unseren Kollegen Joerg Schifferstein davon zu überzeugen, erstmals die Rolle vor der Kamera einzunehmen. Also: Trauen auch Sie sich und schicken Sie uns ein Foto von sich mit Maske an die E-Mail-Adresse redgru@rheinpfalz.de. Fotos der originellsten Masken möchten wir veröffentlichen, natürlich nur mit Ihnen auf dem Bild. Notieren Sie Ihren Namen und Wohnort und gerne die ein oder andere Bemerkung zum Foto. Schiffersteins Maske ist übrigens eine Eigenproduktion seiner Frau.