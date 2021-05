Normalerweise basteln Kinder um diese Zeit fleißig Laternen für den Martinsumzug. Dieses Jahr gibt es am 11. November zwar keine großen Veranstaltungen, im Kleinen wird der Anlass aber trotzdem gefeiert – etwas anders als sonst.

Dieses Jahr werden in Bockenheim keine Kinderscharen mit Eltern und Großeltern durch die Straßen ziehen und „Laterne, Laterne“ singen. Ganz ausfallen lassen will die protestantische Kita das Fest zu Ehren des Heiligen Martin aber auch nicht. Stattdessen verschiebt sie den Schwerpunkt einfach ein bisschen. Die 87 Kinder bekommen die Geschichte von der guten Tat des Heiligen erzählt – altersgerecht mit Klatschspielen, Klapptheater oder in Reimform. Der um 316 nach Christus geborene Martin teilte der Legende zufolge bekanntlich an einem kalten Wintertag seinen Mantel und gab eine Hälfte an einen frierenden Bettler.

Die Bockenheimer Vorschulkinder verzieren in diesen Tagen Kerzen im Kreativraum. Sie werden in farbiges Wachs getränkt, um individuelle Muster zu erzeugen. Erzieherin Kristina Heckmann berichtet: „Etwa 40 Kerzen wollen wir in Bockenheim verteilen.“ Statt eines Laternenumzugs werden die Kinder vormittags Kerzen verschenken – ganz im Sinne von Sankt Martin. Laut Christel Findt, stellvertretende Kitaleiterin, gehen die Kerzen an „Menschen, denen wir auf der Straße begegnen und an ältere Bürger.“ Außerdem ist ein kleines Feuer geplant – nur für die Kinder.

Gespräche über das Teilen sind wichtig

80 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren besuchen die städtische Kindertagesstätte „In den Ortswiesen“ in Eisenberg. Auch sie bereiten sich auf den Martinstag vor. „Sie basteln derzeit Laternen und wir sprechen über das Teilen“, erzählt Kitaleiterin Doris Scheufling. Es sei wichtig, den Kindern den Sinn und die Wichtigkeit dieses Themas zu verdeutlichen, insbesondere in der Zeit der Krise, findet die Erzieherin.

Auf einen großen Laternenumzug durch die Eisenberger Straßen müssen die Mädchen und Jungen zwar verzichten, aber nicht auf eine kleine Feier. Es sei ein Zug um das Außengelände der Kita geplant und die Turnhalle soll abgedunkelt werden, um den Martinstag ein wenig feiern zu können. Die Symbolik, das Helfen und Teilen, als christliche Ideale seien enorm bedeutsam, findet Scheufling. Deshalb dürfe der Martinstag auch nicht ausfallen: „Im Vergleich zur Spaßveranstaltung Halloween finde ich den Martinstag viel wichtiger.“ Die Erzieherin klagt darüber, dass das Kommerzielle an Halloween zunehme. Sich zu gruseln oder als böse Gestalten zu verkleiden und andere zu erschrecken, sieht sie skeptisch. Die Werte, die der Martinstag vermittle, seien hingegen hilfreich für Kinder.

Lieder für Bewohner des Seniorenheims

In der katholischen Kita Mariä Himmelfahrt in Ramsen bereiten die 65 Kinder Lieder für die Bewohner des benachbarten Seniorenheims vor. „Am Vormittag werden wir im Hof für die Senioren singen, die dann an den Fenstern stehen“, erzählt Kitaleiterin Inga Quartz. Statt eines großen Fests werde es diesmal nur für die Kitakinder Hefemännchen geben, die von der Gemeinde gespendet werden – normalerweise bekämen auch die Geschwister Gebäck. „Da es keine Feier geben wird, wollen wir im Turnraum einen Gottesdienst abhalten“, so Quartz.

In Wattenheim sollen am Martinstag Fenster von möglichst vielen Häusern beleuchtet sein. Das wünscht sich Antje Schindler, Leiterin der kommunalen Kita, für ihre knapp 60 Schützlinge. „Wir basteln derzeit Laternen und bitten Bürger, um den Martinstag herum Lichter in die Fenster zu stellen“, erzählt sie. Auch wenn kein Marsch durchs Dorf geplant sei, könnten die Kinder am Abend so mit ihren Eltern einen Spaziergang machen und sich an den Lichtern erfreuen. Die Botschaft der Martinsgeschichte zu vermitteln sei ebenfalls wichtig: „Wir erzählen sie den Kindern und sprechen dann darüber.“

Dieses Jahr ein Fest ohne Eltern

So wird es auch in der protestantischen Kita Pusteblume in Grünstadt gehandhabt. Wie der Martinstag dort gefeiert werde, stehe noch nicht fest, sagt die stellvertretende Kitaleiterin Angelika Heilmann. „Sonst sind wir immer mit unseren Laternen durch die umliegenden Straßen gezogen, das wird es dieses Mal nicht geben.“ Auch die Eltern seien sonst immer dabei, was nun nicht möglich ist.