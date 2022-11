Licht ins Dunkel der Nacht – das haben am Freitag unzählige Laternen im Leiningerland gebracht. In Neuleiningen hatte beispielsweise die Kita St. Nikolaus um ihre Leiterin Christine Bücklein zum traditionellen Martinsfest geladen.

Es war eine ganz zünftige Feier mit Brezeln, Punsch – und natürlich einem Martinsfeuer. Damit alles sicher ablaufen beziehungsweise abbrennen konnte, sahen die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr nach dem Rechten. Im Burghof konnten sich so alle Laternenträger an den Flammen aufwärmen. In den Tagen zuvor hatten die Kleinen in der Kita, aber auch daheim fleißig gebastelt. Es baumelten unter anderem Gespenster, Eulen und Fledermäuse im kühlen Abendwind und leuchteten dank LED-Technik . In der katholischen Kirche wurde gesungen, unter anderem „Lichterkinder“, und Bücklein verlas die bekannte Geschichte der Mantelteilung. Dem Nachwuchs Werte wie Nächstenliebe zu vermitteln, das sei gerade in diesen schweren Zeiten wichtig, meinte sie. Pandemie und Krieg dürften Traditionen nicht verwässern. Beides gelte es vorzuleben.

Vom Gotteshaus marschierte der Zug durch Neuleiningen - vorweg die ortseigene Blaskapelle um Dirigent Markus Eichinger, die an gleich mehreren Stationen Standkonzerte gab. Da durften „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“, „Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ und das allseits bekannte „Ich geh mit meiner Laterne“ nicht fehlen. Textsicher stimmten Groß und Klein, die sich in Mützen, Schals und dicke Winterjacken gehüllt hatten, mit ein. Bei Speis und Trank klang der Abend im Burghof aus.