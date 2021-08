Nach fast genau einem Jahr ist am Mittwoch Markus Sprengler mit Band auf der Burg Battenberg zu Gast. „Ich werde vornehmlich Eigenkompositionen zum Besten geben, aber wir spielen auch Songs, die meine Kollegen geschrieben haben“, kündigt der 55-jährige einstige Sänger der Ska-Band The Busters an. Er wird mit dem Gitarristen Stefan Kahne, den Brüdern David und Sebastian Heiner (Gitarre, Keyboard) und Drummer Michael Germer vor der historischen Kulisse stehen.

So langsam gehe es wieder vorwärts mit den Konzertterminen, sagt er. Immer donnerstags ist er seit Mitte Juni bei freiem Eintritt mit seiner Reihe „Sprengler and friends“ auf dem Nachtmarkt im Alten Stromwerk in Mannheim zu erleben. Das Industriedenkmal wird gegenwärtig als Kulturzentrum genutzt, wobei der Grünen-Politiker und Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Neckarstadt-West Jungbusch als künstlerischer Leiter für die Projekte verantwortlich zeichnet. Beim Blick auf die letzten Wochen zeigt er sich zufrieden: „Solange die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt, läuft es gut.“

Im Alten Stromwerk läuft’s

Drei Tage lang habe die Tanzcompagnie von Eric Trottier in der großen Halle ihre Produktion „Follow Lucky“ präsentiert. In der vergangenen Woche habe es ein New-Talents-Festival gegeben. Für die Zeit zwischen dem 11. und dem 22. August seien täglich Delta-Konzerte auf der Sommerbühne geplant. Dabei erwartet die Besucher ein breit gefächertes Programm in verschiedenen Musikstilen. Der Auftakt obliegt Maeckes von der Hip-Hop-Band Die Orsons, der mit seiner Gitarre als Solist kommt. Ferner sind am Start unter anderem das Rock-Trio Kadavar, welches das Publikum in die 1970er mitnimmt, die Gruppe Fil Bo Riva mit ihrem Frontmann Filippo Bonamici, der eine gefühlvolle Reibeisen-Stimme hat, und das Ensemble Frittenbude mit deutschem Elektropunk.

Die Konzerte können auf dem großen Gelände problemlos corona-konform über die Bühne gehen. Auch in der Battenberger Burgruine seien die Hygienevorschriften mit der obligatorischen Kontakterfassung und den Abstandsregeln gut einzuhalten, informiert Veranstalter Julian Schraut auf Nachfrage. Sprengler und seine Band treten im Freien auf.

Konzert

Markus Sprengler mit Band, am Mittwoch, 4. August, auf der Burg Battenberg. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Tickets kosten 15 Euro und können per E-Mail an schraut@hofgutbattenberg.de bestellt werden.