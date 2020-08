Battenberg. Markus Sprengler mit Band ist am kommenden Mittwoch, 2. September, auf dem urigen Gelände des Hofguts Battenberg zu erleben. Zwischen 20 und 22 Uhr werden der Mannheimer Stadtrat, einstiger Sänger der Ska-Band The Busters, und sein ausgezeichnetes Ensemble mit vielen Eigenkompositionen unterhalten. Mit dabei sind der Bad Dürkheimer Ausnahmegitarrist Stefan Kahne, das aus Sausenheim stammende Bruder-Paar David und Sebastian Heiner an Gitarre und Keyboard sowie der in Mannheim unterrichtende Schlagzeugprofi Michael Germer. Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt. Einlass ist um 19 Uhr. Eintrittskarten à 15 Euro für das Sprengler-Livekonzert können per E-Mail an schraut@hofgutbattenberg.de bestellt werden.