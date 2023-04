Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schreie und Schüsse haben in der Nacht auf Montag in Eisenberg für Aufsehen gesorgt: Ein 25-jähriger Mann ist von einer Männergruppe angegriffen und verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Vier Tatverdächtige wurden in Grünstadt aufgespürt.

Ein 25-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht auf dem Eisenberger Marktplatz angegriffen worden. Eine Gruppe von Männern hat nach Angaben