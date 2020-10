Der Carlsberger Ortsgemeinderat hat einstimmig der Bauvoranfrage zur Umgestaltung und Erweiterung des Evangelisationszentrums Marianum sowie zum Neubau einer überdachten Freifläche grünes Licht gegeben – allerdings unter einer Voraussetzung. Wie schon bei den Beratungen im Bau- und Umweltausschuss dazu bemerkt wurde, gibt es in dem Bereich des Dorfes (Herrnkopf, Kreuzweg) Probleme mit der Löschwasserversorgung. Da unter anderem geplant ist, das Marianum aufzustocken, um mehr Übernachtungsmöglichkeiten für die Christen zu schaffen, hält nicht nur der ehemalige Feuerwehrchef Alfred Raffel (SPD) es für dringend geboten, dafür zu sorgen, dass im Brandfall ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Werner Diefenbach (FWG) hatte auch auf die regelmäßig 100 bis 150 Fahrzeuge hingewiesen, die dort bei Veranstaltungen parken. „Gras und heiße Katalysatoren – da ist im Sommer schnell ein Feuer entstanden.“ Außerdem ist in der Nähe des Evangelisationszentrums noch der Neubau von drei Doppelhäusern vorgesehen. Im Rat fragte Stephan Schenk (SPD): „Dürfen wir der Bauvoranfrage überhaupt zustimmen, solange nicht genügend Löschwasser vorhanden ist?“ Bürgermeister Werner Majunke (CDU) sagte daraufhin, dass man die Klärung der Frage zur Bedingung für das Einvernehmen machen sollte. Vorgesehen ist, in drei Bauabschnitten den Altbestand zu erweitern, sodass mehr Platz in Kapelle, Speisesaal und Schlafräumen ist, sowie eine 20 mal 30 Meter große offene Halle für Gottesdienste und andere Treffen im Freien zu errichten.