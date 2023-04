Das schaffen nur ganz Wenige: Die Bockenheimerin Maria Wiemer wird heute 100 Jahre alt. Sie sorgt noch für sich selbst, kocht jeden Tag, hält sich mit Kreuzworträtseln fit und feiert gern mit der ganzen Familie. Da kann es im Wohnzimmer schon mal ziemlich eng werden.

Gut sieht sie aus in ihrem pinkfarbenen Pullover, wie sie da in ihrem Sessel sitzt und sich mit Brille, aber ohne Hörgerät aufmerksam und hellwach über ihr Leben unterhält. Auf den Tag genau vor 100 Jahren wurde die Jubilarin Maria Wiemer in Bockenheim geboren. „Ich hatte eine Schwester und einen Bruder und habe hier im Ort sieben Jahre lang die Simultanschule besucht“, erinnert sie sich. Danach habe sie bei den katholischen Schwestern nähen gelernt und sei „in Stellung“ gegangen, habe also als Hausangestellte zunächst in einem Haushalt in Ludwigshafen, später in Worms gearbeitet.

„In Ludwigshafen gehörte eine Bäckerei zum Haushalt, wo ich morgens zu Fuß und mit dem Fahrrad immer bis Oggersheim die Brötchen ausgeliefert habe“, erzählt die Seniorin. Für ihre Tätigkeiten habe sie außer freier Kost und Logis monatlich 15 Mark erhalten, später im Haushalt in Worms dann sogar 20 Mark. Als 1945 ihre Mutter schwer krank wurde und bald darauf starb, sei sie mit 22 Jahren nach Hause zurückgekehrt und habe den Vater mitversorgt, berichtet Wiemer. 1948 heiratete sie.

Acht Enkel und 18 Urenkel

„Wir haben mit meinem Vater und meiner Schwester im Elternhaus gewohnt, bis mein Mann 1953 ein eigenes Haus baute, in das wir mit inzwischen vier Kindern – das jüngste war gerade drei Monate alt – und meinem Vater eingezogen sind“, erzählt die Bockenheimerin. Zwei Zimmer seien an Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien abgegeben worden, die ebenfalls im Haushalt mitversorgt wurden. Ihr Mann habe in der Zuckerfabrik in Offstein gearbeitet und die Familie hatte Äcker, einen Wingert und auch Schweine. „Mit Wein, Obstbäumen, Kartoffeln, Fleisch und natürlich unseren Schweinen Fix und Foxy haben wir uns gut selbst versorgt“, sagt Wiemer lachend.

Als ihr Mann 2003 verstarb, seien der ehemalige Stall und die Waschküche zum Wohnhaus umgebaut worden, in das ihr Sohn Paul mit Familie einzog. Sie selbst wohnt noch allein, kocht jeden Tag und wird darüber hinaus von ihren Kindern und einer Nichte betreut. „Ich habe inzwischen acht Enkel, 18 Urenkel und schon einen Ur-Ur-Enkel und alle wohnen in der Region“, erzählt sie stolz. Von allen wisse sie Namen und auch Geburtsdaten.

Weihnachten mit 45 Leuten

Etwas Besonderes seien die Familienfeste, bei denen Wiemer überall dabei ist. „Seit 30 Jahren treffen wir uns am zweiten Weihnachtsfeiertag bei mir im Wohnzimmer, das sind dann 45 Personen, da wird’s schon mal ein bisschen eng“, berichtet sie. Für jedes Kind, jeden Enkel, Ur-Enkel und auch den Ur-Ur-Enkel würden Geschenke für je 30 Euro besorgt, die zu einem Riesenberg aufgeschichtet im Wohnzimmer stünden. Die verteilt Wiemer dann an ihre Lieben.

Ihrem Hobby, dem Stricken, geht die 100-Jährige heute noch nach und hat alle Kinder und Enkel mit selbst gestrickten Socken versorgt. „Früher bin ich auch gern gereist, war in Israel, fünfmal in Rom, an Wallfahrtsorten in Portugal, in Lourdes in Frankreich und in der Schweiz“, erzählt die gläubige Christin und präsentiert eine Ehren-Urkunde der Steyler Missionare. Die hat sie für jahrelange Unterstützung durch das Austragen von Heften erhalten. „Ich sammle auch heute noch Brillen und alte Handys für die Steyler Missionare“, erzählt Wiemer, die 65 Jahre im katholischen Kirchenchor gesungen hat.

Körnerbrot, Obst und keine Zigaretten

Und wie ist ihr Rezept für ein langes Leben? „Ich esse gern Körnerbrot und jeden Morgen einen Löffel Honig, außerdem viel Obst und Gemüse, habe bis zu meinem 80. Geburtstag gelegentlich ein Gläschen Wein getrunken und nie geraucht“, fasst sie zusammen. Geistig fit hält sie sich mit Kreuzworträtseln, außerdem liest sie die RHEINPFALZ und hält sich über Fernsehen in Sachen Politik und Weltgeschehen auf dem Laufenden.

Für ihren Ehrentag hat sich Wiemer ein neues Outfit von einem bekannten Modegeschäft in Grünstadt zugelegt. Sie sagt: „Am Geburtstag selbst werde ich zu Hause sein, aber am 15. April gibt es ein großes Fest im Neuhäusel mit allen Verwandten sowie um 18 Uhr einen Dankesgottesdienst in der katholischen Kirche in Bockenheim.“