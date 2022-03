Nächster Erfolg für Maria Schulle und Simon Völbel: Die Tänzer der TSG Grünstadt wurden bei der deutschen Meisterschaft in der Disziplin Kür Latein im sächsischen Limbach-Oberfrohna Zweite. Damit wiederholten die beiden die Leistung vom Vorjahr.

Wie bereits im vergangenen Jahr, so traten Schulle/Völbel auch heuer mit ihrer Kür „Classic meets Cuba“ an. Diese kam erneut sehr gut an bei den Juroren. Über die Vorrunde qualifizierte sich die beiden Trainer der TSG klar für das Finale. Dabei spielte ihnen die Auslosung der Startreihenfolge für das Finale in die Karten. Die beiden zogen den letzten Platz und waren so in der komfortablen Situation, sich erst einmal die Leistungen der Konkurrenz anschauen zu können.

Allerdings kann so ein später Start auch eine mentale Herausforderung sein. Doch Schulle/Völbel meisterten diese Situation hervorragend und lieferten einen emotionalen und überzeugenden Finaltanz ab. Die Kür, die aus klassischen Melodien besteht und mit lateinamerikanischen Rhythmen unterlegt ist, hat eine Länge von 3:35 Minuten und besteht aus Hebefiguren und komplexen tänzerischen Stücken. Am Ende waren, wie auch schon 2021, lediglich Andrey Larin/Nina Trautz aus Augsburg nicht zu schlagen.

Nach der deutschen Meisterschaft steht für das für die TSG startende Tanzpaar bald die nächste Herausforderung auf dem Programm. Die Weltmeisterschaft findet am 16. April in Blackpool (England) statt. Dafür trainieren Schulle/Völbel konzentriert.