Am Dienstag, 15. März, endet die Online-Anmeldung für den Marathon Deutsche Weinstraße. Restplätze gibt es noch für den Marathon und den Duo-Marathon, wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte. Der Halbmarathon sei bereits ausgebucht. Der 12. Marathon Deutsche Weinstraße startet am 10. April in Bockenheim und führt nach Bad Dürkheim und wieder zurück.

Wer sich bis Dienstag nicht angemeldet habe, habe nur noch am 9. April die Möglichket, sich nachzumelden, sagte Cheforganisator Rolf Kley. Die Sportliche Leiterin Ute Turznik (TSG Grünstadt) wies darauf hin, dass die Teilnahmegebühr am Vortag zum Marathon teurer sei. 54 Euro kostet sie für den Marathon und 86 Euro für das Paar beim Duo-Marathon. Nachmeldungen kosten pro Person fünf Euro extra.