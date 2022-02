Am Samstag wird im CabaLela unter strengen Hygienebedingungen der Rheinland-Pfälzische Mannschaftsmeister gekürt.

Es ist der erste offizielle Schwimmwettkampf in Grünstadt seit Beginn der Pandemie. Normalerweise sind die Mannschaftsmeisterschaften eine besonders emotionale Veranstaltung, wie Birgit Schmitz vom SC Delphin Grünstadt aus der Vergangenheit erzählt. Dafür sorgt der Modus: Statt Ergebnisse für Einzelschwimmer zählt hier die Mannschaftsleistung. Jedes Team setzt seine besten Schwimmer, unabhängig von der Altersklasse.

Neben dem SC Delphin sind auch noch Schwimmer aus Worms, Mainz, Pirmasens und Bad Bergzabern am Start. Die Schwimmer der SG Rhein Mosel starten im sogenannten virtuellen Wettkampf von Koblenz aus. Die Zeiten werden dann im Nachgang mit den Ergebnissen aus Grünstadt verrechnet.

Wegen strenger Hygienerichtlinien findet der Wettkampf unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie Klaus Wasmuth, Betriebsleiter des CabaLela mitteilt, dürfen höchstens 176 Besucher in Bad. In derselben Mitteilung erklärt Michael Dietz, Sportlicher Leiter des SC Delphin, es dürften höchstens neun Mannschaften mit je neun bis elf Schwimmern, zwei Trainern und einem Kampfrichter teilnehmen. Weitere zehn Kampfrichter stelle der Verband. Zudem gelte die 2G-plus-Regel. Zuschauer, also auch Eltern, seien nicht zugelassen. Die RHEINPFALZ berichtet aber wie gewohnt.

Beim Wettkampf darf laut Hygienekonzept neben den Kampfrichtern nur jeweils ein Schwimmer pro Bahn die Startbrücke betreten. Erst nach dem Start dürfen die jeweils nächsten Schwimmer nachrücken. Auch der Abgang nach der Schwimmstrecke ist geregelt, damit es nicht zum Kontakt zwischen den Schwimmern kommt.

Bereits einen Tag zuvor ist der Nachwuchs der Delphine im Einsatz: In Kaiserslautern startet die Verbandsliga, die im vergangenen Jahr wegen der Pandemie komplett ausgefallen war.

ZUR SACHE

Wasmuth macht darauf aufmerksam, dass das CabaLela zwar wegen des Wettkampfes geschlossen ist – die Sauna könne jedoch ohne Einschränkung von 12 bis 19 Uhr besucht werden.