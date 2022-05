Ein 26-jähriger Autofahrer wurde am Montag gegen 21 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Grünstadter Industriestraße erwischt. In einem Polizeibericht heißt es, dass das nicht die erste Fahrt ohne Fahrerlaubnis für den Mann war. Um weitere Ausflüge ohne Führerschein zu verhindern, wurde das von ihm genutzte Fahrzeug sichergestellt.