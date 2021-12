Ein Mann hat sich am Dienstagabend bei der Grünstadter Polizei gemeldet, um den Diebstahl eines Fahrzeugschlüssels aus seinem Lieferfahrzeug an der Bockenheimer Emichsburg anzuzeigen. Der Täter sei mit einem E-Scooter abgehauen, hieß es. Ein Zeuge verfolgt den Flüchtigen, stellte ihn und forderte ihn auf, den Schlüssel herauszugeben. Dieser schlug dem Zeugen daraufhin ins Gesicht und fuhr weiter. Die Beamten fanden den Mann später in einem Gebüsch, wo er sich verstecken wollte. Der 39-jährige Mann sei während der Kontrolle zunehmend aggressiv geworden. Deshalb und weil die Beamten sonst nicht hätten nach dem Schlüssel suchen können, sollte er gefesselt werden, so die Polizei. Der 39-Jährige riss sich los und ging gegen die Beamten vor. Er konnte nach dem Eintreffen von Unterstützungskräften überwältigt, gefesselt und in Polizeigewahrsam gebracht werden. Dabei seien auch Pfefferspray und der Schlagstock eingesetzt worden. Dem Mann sei eine Blutprobe genommen, worden weil ein vorheriger Test über 2 Promille Alkohol im Blut anzeigte.