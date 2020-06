Mit einem Trickdieb hatte es die Polizei in Grünstadt dieser Tage zu tun: Der Mann gaukelte einer Frau Interesse an einem Tisch vor – stahl aber dann einen goldenen Ring. Wie die Beamten mitteilen, hatte die 77-Jährige in einem Inserat einen Tisch angeboten. Als ein Interessent am Freitagvormittag zu ihr nach Grünstadt kam, wollte er von der 77-jährigen Frau wissen, ob sie neben dem Tisch auch Pelze oder Schmuck habe. Die Frau zeigte dem Mann verschiedene Schmuckstücke, die auf sein Interesse stießen. Den Tisch, so sagte der Mann, werde er allerdings am nächsten Tag abholen können. Nachdem der Käufer den Tisch nicht abgeholt hatte, schöpfte die 77-Jährige Verdacht – und stellte fest, dass der Mann einen goldenen Ring im Wert von etwa 400 Euro entwendet hatte.