Ein 21-jähriger Mann, der am Samstag gegen 3.40 Uhr zwischen zwei Streitende ging, hat dafür Schläge abbekommen. Wie die Polizei mitteilt, bekam ein 25-Jähriger aus der Region bei einer Feier in einer Shisha-Lounge mit seiner 20-jährigen Ex-Freundin Streit. Der Mann wurde laut Polizei daraufhin des Lokals in der Maybachstraße verwiesen. Vor dem Lokal ging der Streit allerdings weiter: Der Mann soll die junge Frau geschubst und mehrfach geschlagen haben. Als der 21-Jährige dazwischen ging, schlug ihm der 25-Jährige mehrfach mir der Faust ins Gesicht.