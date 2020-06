Ein 55-jähriger Mann, der sich lange Zeit von der Polizei versteckt hat, ist am Montagnachmittag in Carlsberg erwischt worden. Wie das Landespolizeipräsidium Saarland mitteilt, ist der Mann in die JVA Frankenthal gebracht worden. Der Mann hat nämlich noch eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten abzusitzen. Gegen den Mann lagen Haftbefehle der Staatsanwaltschaften in Saarbrücken und Bad Kreuznach wegen Betruges und falscher eidesstattlicher Versicherung vor. An seiner Meldeadresse in Rheinland-Pfalz konnte die Polizei ihn seit September 2019 nicht antreffen, weswegen saarländische Zielfahnder nach ihm suchten.