Gegen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen ist der Polizei ein junger Mann gemeldet worden, der offenbar alkoholisiert zu Fuß im Bereich der Kirchheimer Straße laufe und versuche, gegen Autos zu treten. Die Beamten trafen einen 22-jährigen Grünstadter an. Im Lauf der Kontrolle wurden neben einer deutlichen Alkoholisierung von mehr als 1,2 Promille auch sprunghaftes, aggressives Verhalten festgestellt. Wegen weiterer Versuche, auch während der Überprüfung gegen Fahrzeuge zu treten, wurde der Mann gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Hierbei spuckte er um sich und beleidigte die eingesetzten Beamten. Da er auf der Dienststelle weiterhin aggressives und psychisch auffälliges Verhalten an den Tag legte und nicht weiter zu beruhigen war, wurde er schließlich einem Facharzt zur Untersuchung vorgestellt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.