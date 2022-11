Ein mit einer Machete bewaffneter Mann war am Montag gegen 17 Uhr in Sausenheim unterwegs. Die Polizei teilt mit, dass Zeugen daraufhin die Beamten alarmiert hätten. In der Haydnstraße wären die Einsatzkräfte auf den 34-Jährigen getroffen und hätten ihn mit vorgehaltener Schusswaffe dazu aufgefordert, die Machete zu Boden zu legen. Das habe der Mann dann auch getan. Die Polizei berichtet weiter, dass die eingesetzten Beamten bei der Durchsuchung des 34-Jährigen außerdem ein Messer gefunden haben. Da das Führen einer Machete einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt, wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.