Die Polizei in Grünstadt ist am Mittwochvormittag informiert worden, weil ein stark betrunkener Mann in der Hettenleidelheimer Hauptstraße schwankend auf der Fahrbahn gelaufen ist. Seine Hände bluteten, hieß es. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den 26-Jährigen aus Osthofen, als die Polizei eintraf. Der Mann hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Laut Polizei bestand die Befürchtung, dass er sich selbst gefährden könnte, deshalb sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der Mann sperrte sich dagegen, schlug nach den Polizisten und beleidigte sie mit „üblen Schimpfwörtern“. Der 26-Jährige wurde in eine Fachklinik nach Rheinhessen gebracht.