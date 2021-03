Wie die Polizei am Montagvormittag informierte, ist sie am Freitagabend gegen 21.30 Uhr von einem 31-jährigen Obrigheimer verständigt worden, nachdem es auf dem Mitfahrerparkplatz an der A6 in Grünstadt zu einem Streit mit seiner Ex-Partnerin gekommen war. Offensichtlich ging es um die Besitzverhältnisse eines Pkw. Nach Angaben des Mannes soll die ebenfalls 31-Jährige mit zwei Freunden am Treffpunkt erschienen sein und ihn abgelenkt haben, während die zwei anderen Personen die Kennzeichen vom Fahrzeug abschraubten. Als der 31-Jährige dies bemerkte, kam es zum Streit, in dessen Verlauf einer der Begleiter Pfefferspray gegen ihn einsetzte. Der andere Freund der Ex soll den Mann in den Schwitzkasten genommen haben. Die Polizei hat bei ihrem Eintreffen nur noch den Geschädigten angetroffen, dessen Aussagen jedoch glaubhaft waren. Die Ermittlungen laufen.