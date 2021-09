Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt mussten am Samstagabend gegen 19.50 Uhr am Umweltbahnhof tätig werden, weil ein 68-Jähriger aus dem Leiningerland ohne Fahrschein mit dem Zug unterwegs war und sich weigerte, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Während der Personalienfeststellung mischte sich ein unbeteiligter 51-jähriger Obrigheimer ein. Er beleidigte die Beamten aufs Übelste und nahm eine Angriffshaltung ein. Daraufhin wurde er kurzerhand zu Boden gebracht und gefesselt. Der Obrigheimer war laut Polizei stark alkoholisiert und äußerte, dass er sich erhängen wolle. Daraufhin wurde er in der Psychiatrie eingeliefert.