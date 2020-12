Am Montag gegen 17 Uhr ist ein 63 Jahre alter Fahrer eines Krankenfahrstuhls bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Als dieser die Sausenheimer Straße von der Hochgewanne kommend überquerte, um in die Mozartstraße zu gelangen, wurde er laut Polizei von einem 22 Jahre alten Autofahrer übersehen. Dieser wollte mit seinem Pkw von der Mozartstraße kommend nach links in die Sausenheimer Straße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Krankenfahrstuhl umgeworfen wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.