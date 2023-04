Nach der schwierigen Corona-Krise geht es jetzt auch beim VfR Hettenleidelheim wieder deutlich aufwärts. Diese positive Bilanz hat der Vorsitzende Manfred Rankel während der Generalversammlung gezogen. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde er in seinem Amt bestätigt.

Sichtbares Zeichen für den Aufschwung nach der Pandemie ist ein Wachstum der Mitgliederanzahl. Aktuell sind es 723 Personen, ein Nettozuwachs von acht gegenüber dem Vorjahr bei 34 Zugängen und 26 Austritten. Die Spartenleiter haben übereinstimmend festgestellt, dass in allen Abteilungen mit Jugend inzwischen wieder viele Kinder zum Sport kommen. Während der Pandemie hatte es große Einbrüche gegeben. Der Jugendförderverein Leiningerland beklagt einen Mangel an Schiedsrichtern.

Beim Werschtzibbeltheater, einer Abteilung des VfR, hat sich der Kartenverkauf noch nicht ganz wieder auf Vor-Corona-Niveau eingependelt. „Im vergangenen Jahr hatten wir 1538 Besucher“, informierte Schriftführerin Alexandra Vetter im Nachgang der Sitzung. Seit der Gründung der Laienspielgruppe 1996 seien insgesamt 44.071 Zuschauer gezählt worden. Zufrieden zeige man sich auch mit den weiteren Veranstaltungen, die fürs laufende Jahr wieder geplant seien, wie Waldfest, Kerwe, Fasnacht und Tischtennis-Dunkelturnier. „Die Gäste kamen teilweise aus Berlin, Frankfurt und Paderborn“, so Vetter. Die Tennis-Abteilung werde am 15. Juli ihr 40-jähriges Bestehen feiern.

Verein richtet Anlagen her

Rankel berichtete über verschiedene Modernisierungsarbeiten für rund 20.000 Euro. So wurden der Parkplatz verschönert, die Fassade im Eingangsbereich der Clubgaststätte gedämmt, Elektroinstallationen vorgenommen und die LED-Flutlichtanlage aufgebaut. „Jetzt fehlen nur noch die Lampen, die nächste Woche geliefert werden sollen“, so der Vorsitzende. Er gab auch Einblicke in künftige Bauvorhaben. Vorgesehen ist, die Kegelbahnen zu entfernen und stattdessen Lagerräume zu schaffen. Die Fenster des Vereinslokals sollen Jalousien erhalten.

Vorstand

Vorsitzender Manfred Rankel, Stellvertreter Manfred Kany, Schatzmeisterin Stefanie Müller, Schriftführerin Alexandra Vetter; Beisitzer: Dirk Brauer, Silke Brauer, Bruno Dörrschuck, Karl-Heinz Hofrath, Florian Kany, Klaus Maltry, Andrea Radic und Johannes Peter Schwalb. Revisoren: Susanne Peters, Matthias Ewald, Raimund Hoffmann.