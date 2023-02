Obwohl es noch einmal kalt geworden ist: Die ersten Mandelbäume blühen – wie hier in Bockenheim. Schließlich beginnen am Mittwoch die Pfälzer Mandelwochen, die jedes Jahr viele Gäste in die Pfalz locken. Mit steigenden Temperaturen wird die Mandelblüte dann so richtig in die Gänge kommen und die Deutsche Weinstraße in ein rosa Blütenmeer verwandeln. Die erste Etappe des Pfälzer Mandelpfads startet übrigens in Bockenheim und führt durch Asselheim über den Grünstadter Berg bis Sausenheim und Kleinkarlbach. Insgesamt ist der Pfälzer Mandelpfad gut hundert Kilometer lang und führt im Süden bis nach Schweigen-Rechtenbach, kurz vor der Grenze zu Frankreich. Vergangenes Jahr hat er beim Leser-Voting des Trekking-Magazins den ersten Platz belegt und darf sich nun „Schönster Wanderweg 2022“ nennen.