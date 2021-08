Innerorts 1,50 Meter, außerhalb zwei Meter: Mindestens so weit sollte ein überholender Pkw vom Fahrrad weg bleiben. Das sah die vorerst gekippte Novelle der Straßenverkehrsordnung vor. Im Alltag hätte sie allein aber auch nichts geändert. Radfahrer berichten über etliche Gefahrensituationen. Eine Suche nach Ursachen.

„Ich unterstelle in vielen Fällen noch nicht mal böse Absicht. Autofahrer sind oft gedankenlos und vor allem: Die meisten können auf der Straße garantiert nicht abschätzen, wie weit zum Beispiel ein Abstand von zwei Metern zu einem Fahrrad weg ist – das ist mehr als die Breite eines VW Golf.“ Der Ebertsheim-Rodenbacher Thilo Becker, mit dem Fahrrad jährlich Tausende Kilometer auf Pfälzer Straßen unterwegs, hat unzählige Gefahrensituationen hinter sich gebracht. „Aus der permanenten Angst um Leib und Leben auf unseren Straßen“ hat er mittlerweile für sich die Konsequenz gezogen, dass er – wenn – nur noch auf wenig befahrenen Landstraßen oder Radwegen unterwegs ist.

Den Großteil der Zeit verbringt er jedoch auf dem Sattel eines Mountainbikes und geht dem Autoverkehr in Feld und Flur vollends aus dem Weg. Letzter „Anstoß“ für seine „Straßenflucht“ war wohl ein Fahrrad-Unfall seiner Frau. Von einem Lkw auf der Landstraße geschnitten, musste sie in den Graben ausweichen und zog sich beim darauffolgenden Sturz einen Bruch im Ellenbogen zu. Eine Anzeige gegen den Lkw-Fahrer war damals sinnlos, es gab weder andere Zeugen, noch konnte sich das Opfer das Kfz-Kennzeichen merken. Wie meistens – „da geht alles so schnell und man hat ja erst einmal genug mit sich selbst zu tun“, weiß Becker auch durch Unglücksfälle befreundeter Radler.

„Ein Meter ist Glückssache“

Allein durch die – wegen eines Formfehlers ungültige – Novelle der Straßenverkehrsordnung verspricht er sich „trotz des richtigen Ansatzes, zum Schutz der Radfahrer mal konkrete Abstandsregeln festzulegen“, im Alltag keine konkreten Verbesserungen für die „schwächsten Teilnehmer am Straßenverkehr“. Da müsse schon wesentlich mehr passieren, etwa permanente Kontrollen der Polizei oder Abstands-Schulungen für alle Fahrzeugführer.

Ein Versuch bei Busfahrern habe bewiesen: Diese hielten einen wesentlich größeren Abstand zu Zweirädern, nachdem sie einmal in den Fahrradsattel gestiegen und dann selbst von einem Omnibus „normal“ überholt worden seien. „Viele Autofahrer können halt auch nicht nachvollziehen, welche Auswirkungen ihr gedanken- oder rücksichtsloses Verhalten für die Radfahrer hat“, sagt Becker.

Vollste argumentative Unterstützung erhält er vom Grünstadter Otwin Schneider, der etwa 12.000 Kilometer pro Jahr auf seinem Rennrad runterstrampelt. „Bestimmt 90 Prozent der Autofahrer halten die neue Abstandsregelung nicht ein“, sagt er. „Innerhalb geschlossener Ortschaften sei ein seitlicher Abstand von einem Meter schon Glücksache für den Radfahrer. Außerhalb sei es ähnlich – nur werde man da halt von Autos mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern überholt.“ Allerdings sind laut Schneider die Straßen in vielen Ortsdurchfahrten auch zu schmal, um den Abstand wirklich einhalten zu können.

Viele Vorschriften sind wohl nicht bekannt

Schneider geht davon aus, dass gewisse Vorschriften vielen Autofahrern gar nicht oder nicht mehr bekannt sind. Etwa zu Situationen, in denen eine Radfahrergruppe in einen Kreisverkehr fährt. „Sobald die ersten beiden Radfahrer eines Verbands in einen Kreisverkehrsplatz einfahren, ist der Rest des Verbands wie ein Lkw mit Hänger zu sehen“, betont Schneider.

Auch er geht nicht davon aus, dass sich durch die Gesetzesnovelle in nächster Zukunft auf Deutschlands Straßen grundsätzlich etwas ändert. Ein recht großer Anteil der Autofahrer sei nun mal auch „aggressiver und rücksichtsloser“ als in anderen Ländern, sagt Schneider, der „seit 32 Jahren auch in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, in Spanien und auf Mallorca“ mit dem Fahrrad unterwegs ist.

„In all diesen Ländern nehmen die Autofahrer sehr viel mehr Rücksicht auf Radfahrer.“ Da komme es nie vor, wie er es leider in der Heimat schon erleben musste, „dass Autofahrer knapp an der Fahrradgruppe vorbeifahren, sofort nach rechts einbiegen und dann die Scheibenwaschanlage betätigen“.

Helmkamera und Anzeigen?

Eine Verbesserung könnte wohl nur die Ausweitung von asphaltierten Radwegen in der Pfalz bringen. Außerdem müssten viele gefährliche Situationen bei ein wenig mehr Verständnis und Rücksichtnahme auch nicht sein. Bei den vielen Abstandsrüpeln jedoch würden wohl nur hohe Bußgelder und mehr Polizeikontrollen etwas bewirken, ist Schneider sich mit Becker einig.

Dieser wünscht sich zudem mehr Aufklärungsarbeit, etwa in Fahrschulen. „So hat man irgendwann mal gelernt, dass eine durchgezogene Linie nicht überfahren werden darf. Daran wird sich auch rigoros gehalten – da fährt man dann lieber dem Radfahrer den Arsch ab“, sagt Becker. Momentan seien Radfahrer auf den Straßen „entweder ein lästiges Hindernis, für andere nur Luft oder ein Depp“.

Radfahrer müssten aber in der Praxis des Straßenverkehrs grundsätzlich einen viel höheren Stellenwert haben – dies könnte man auch mit verstärkten Kontrollen bewirken. Ansonsten bliebe Radfahrern ja nur noch die Möglichkeit, mit einer Helmkamera sämtliche Verstöße aufzuzeichnen und alle anzuzeigen. „Ob das DIE Lösung ist“, bezweifelt nicht nur er.

Kontrollen sind schwierig

Sigfried Doll, Leiter der Polizeiinspektion Grünstadt, bestätigt, dass es keine eigens auf den Seitenabstand angelegten Kontrollen gibt – auch nicht, seit die Mindestgrenzen in der StVO auf 1,50 Meter innerorts und zwei Meter außerhalb festgeschrieben sind. Der Schwerpunkt liege nach wie vor auf Geschwindigkeitskontrollen, etwa zur Prävention schwerer Verkehrsunfälle oder für einen sicheren Schulweg.

Die Gefahren für Radfahrer durch zu knappe Überholmanöver kennt Doll aus seiner eigenen Erfahrung als Pedal-Pendler von Kirchheimbolanden nach Grünstadt: Hier nimmt er lieber Umwege auf weniger befahrenen Nebenstrecken in Kauf, um nicht zum Beispiel von überholenden Bussen „eingesaugt und wieder ausgespuckt zu werden“.

Als Polizist kennt er aber auch die Schwierigkeiten von Abstandskontrollen in der Praxis. Dafür wäre ein erhöhter technischer und personeller Aufwand notwendig – bei einer wohl relativ geringen Anzahl von Fällen auf einem bestimmten Streckenabschnitt. Schwierig sei auch die Beweisführungen bei Anzeigen wegen zu geringen Seitenabstands oder Nötigung im Straßenverkehr, wenn nicht gerade Lackspuren des Autos am Fahrrad sind oder es Fotos oder Augenzeugen gibt. So stehe am Ende oft Aussage gegen Aussage und der Rechtsgrundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“.

Im Polizei-Alltag spielt die neue Abstandsregelung (noch) keine Rolle. Doll sagt es zwar nicht explizit, aber gerade aus Sicht der Polizei gilt auch hier: Die Gesetzesnovelle zur Abstandsregelung allein bedeutet nicht automatisch mehr Sicherheit. Da müsste auch in einigen anderen Bereichen ordentlich nachgebessert werden. Sonst werden Radfahrer wohl von vielen Verkehrsteilnehmern nach wie vor nur als lästiges Hindernis angesehen, sind für andere einfach Luft – und fühlen sich auf der Straße wie der Depp.