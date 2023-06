Totgesagte leben länger: Die Höninger Kerwe war ein voller Erfolg. Mit neuem Konzept, an neuem Ort und an neuem Termin ging sie am Wochenende über die Bühne. Auf derselben präsentierte am Samstagabend vor zahlreichen Zuschauern die lokale Band Ricky & Friends Oldies. Zur Livemusik schwang sogar der eine oder andere das Tanzbein. Die Besucher waren sich einig, dass die auf zwei Tage verkürzte Veranstaltung auf dem mit Grün umrahmten Platz am Bürgerhaus eine „tolle Atmosphäre“ und ein „schönes Ambiente“ habe und dieser Standort besser sei als der bisherige. Zuvor hatte die Kerwe Ende Mai in der Ortsmitte stattgefunden, wofür die L518 vier Tage lang voll gesperrt werden musste. Es war zwar diesmal nicht gelungen, einen Süßwaren- und einen Schießstand zu engagieren. Dafür hatten die Kinder neben Fahrgeschäften aber einen Spielplatz direkt auf dem Festgelände, das bei Dämmerung ansprechend illuminiert wurde. Armin Meister vom Kerwekomitee zeigte sich zufrieden mit dem „Höninger Sommernachtsfeeling“.