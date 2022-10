Der Paareclub in Altleiningen, der seit vergangenem Jahr Charisma heißt, schließt am heutigen Samstag endgültig seine Türen. Für die Betreiber ist damit ein Traum geplatzt.„Es geht nicht mehr. Wir haben unser gesamtes Vermögen verloren und werden vom Staat komplett hängen gelassen“, begründet Erika Kratsch, weshalb heute der letzte Tag für den Swingerclub ist. Die 47-Jährige hatte das Etablissement gegenüber dem Firmengelände von Dradura erst im Januar 2020 übernommen. Zusammen mit ihrem Lebenspartner Christian Görlach wollte sie sich einen Traum erfüllen. Die beiden haben, unterstützt von Familienangehörigen und Freunden, den heruntergekommenen Maihof auf Vordermann gebracht. Überall wurde saniert und modernisiert, Wände und Decken wurden verkleidet oder gestrichen, Mobiliar ausgetauscht, Räume umgebaut.

Doch der Zeitpunkt für den Betriebsstart war denkbar ungünstig. Nach anfänglich durchaus gutem Zuspruch sorgten monatelange Zwangspausen aufgrund von Corona für Existenzängste. „Die versprochenen Soforthilfen kamen viel zu spät und nicht in ausreichender Höhe“, klagt Kratsch. Auch eine Umfirmierung als Event-Hotel Charisma brachte keine entscheidende Wendung. Die auf die weiterhin nicht ausgestandene Pandemie folgenden Krisen haben das Paar nun endgültig in die Knie gezwungen. „Vor einem Jahr hat ein Liter Heizöl 47 Cent gekostet. Jetzt muss ich zwei Euro hinlegen und ich brauche pro Monat 5000 Liter Öl“, erläutert Kratsch, die zuletzt acht Mitarbeiter beschäftigt hatte. Diese hätten inzwischen neue Jobs: „Sieben von ihnen kehren der Gastronomie den Rücken“, so Kratsch, die sich mit einer Halloween-Party verabschiedet.