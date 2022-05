Er gilt als Macher. Kürzlich hat der Kultur- und Verkehrsverein Manfred Wießner zum Ehrenmitglied ernannt. Mit seinen 82 Jahren „macht“ war er zwar immer noch, aber er will kürzer treten.

Manfred Wießner ist nicht erst seit den acht Jahren seiner offiziellen Mitgliedschaft beim Kultur- und Verkehrsverein Bockenheim aktiv. Schon lange vorher packte der gebürtige Bockenheimer tatkräftig mit an. Vor allem der Weinstand – auch Weinlaube genannt – hatte es ihm angetan. Der Stand war 2002 noch „auf der kleinen Wiese vor der Mauer“, erinnert sich Wießner. Ab 2005 wechselte der mobile Ausschank wenige Meter weiter, dann „hinter die Mauer“: auf den Platz der ehemaligen Klosterschaffnerei. „Bei einem kleinen Schöppchen“ trafen sich Besucher – locker und leger kam man miteinander ins Gespräch. Der Klosterschaffnereiplatz erwies sich bis in die Gegenwart als Glücksfall für den Weinstand-Standort, er wurde zum Publikumsmagnet.

Die Arbeit ging Manfred Wießner nicht aus – zum Platz gehört auch eine große, von Weintraubenblättern umrankte Pergola. Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur und Sanitär- und Heizungsbauer bildete zusammen mit Hermann Frank, der vergangenes Jahr zum ersten Ehrenmitglied des Vereins ernannt wurde, ein Helfergespann. „Hermann hat damals noch die Feste des Vereins gemanagt “, sagt Wießner. „Er war meine Leitperson“. Von April bis Oktober, mehrmals die Woche, seien sie auf dem Platz gewesen, hätten „gerecht und gekehrt“, sich unter anderem um die Sitzgelegenheiten und einiges mehr gekümmert.

2013 ging dann die neue Weinlaube in Betrieb, nachdem die vorherige ausgedient hatte. „Manni“ kümmerte sich um die Installation der Wasser-und Abwasser-Versorgung. Unzählige Stunden verbrachte er damit, die Plastikplanen unter der Rebenpergola zu befestigen. Die Gäste sollten bei Regen schließlich im Trockenen sitzen können. „Dieser Mensch ist ein Macher“, sagt Hermann Frank. Er ist der Vater von Patricia Frank, die 2008/09 zur 70. Pfälzischen Weinkönigin gewählt wurde. Diesem Ereignis war es geschuldet, dass der Kultur- und Verkehrsverein kurz darauf den Patricia-Paten-Wingert anlegte. Ebenfalls eine Erfolgsgeschichte.

Hobby-Handwerker Wießner hatte auch bei der Anschaffung eines Toilettenwagens die rettende Idee: Wochenlang baute er vom Restunterbau eines alten Wohnwagens, einen neuen mobilen Toilettenwagen, den es noch heute gibt. Beim Weihnachtsmarkt und beim Mauerglühen war er beim Auf- und Abbau der Budchen im Einsatz, Bänke am Patricia Wingert hat er repariert. Bei der Trullo-Radwanderung, die der Verein mitveranstaltet, ist er mit Kollegen am Veranstaltungstag morgens ab 6 Uhr alle Trulli (Kuppelbauten-Wingerthäuschen) in Bockenheim und in Rheinhessen abgefahren, die Riesen-Ballons mit Helium aufgeblasen und an den Trulli befestigt. Die in etwa zehn Metern Höhe schwebenden Luftkörper sind von Weitem sichtbare Wegweiser der Route.

Manni, der Anpacker

Bei Vielem hat „Manni“ einfach mitgeholfen: Als Reisebegleiter war er etwa in Pirmasens dabei, um einen vom Verein erworbenen Flammkuchenofen abzuholen. Anschließend wurde ein Anhänger gekauft, den Wießner am Boden so verstärkte, dass er mit dem darauf festinstallierten Flammkuchen- Ofen zugelassen werden konnte.

Nicht nur, dass der mobile Flammkuchenofen bei den Gästen sehr gut ankam – bei dem mobilen Backgerät, das auch ausgeliehen werden kann, stand bei Festen an der Weinlaube und am Patricia-Wingert neben „Manni“ auch Ehefrau Heidi viele Stunden mit am Ofen. Nur dank engagierter Menschen im Verein sei es möglich, erfolgreich Veranstaltungen umzusetzen, hieß es bei der jüngsten Versammlung des Vereins.

Manfred Wießner: „Wenn uns vorbeifahrende Radfahrer oder vorbeigehende Wanderer beim Werkeln sahen, haben die sich gefreut und haben sich kurzerhand zu uns gesellt.“ So sei ein „Riesengemeinschaftstreff“ entstanden. Für solche, die nörgeln, hat „Manni“ sein eigenes Rezept: Einfach die Nerven behalten. Von der Ehrenmitgliedschaft aber, sei er aber „dann doch sehr überrascht“ gewesen.

Jetzt sei es Zeit, etwas kürzer zu treten. Es sei eine schöne Zeit gewesen, „aber mit dem Alter geht dann halt manches nimmer“,meint der 82-jährige Bockenheimer, dem spontan eine Anekdote zur Trullorandwanderung einfällt: „Die ganze Strecke rund um Bockenheim und Rheinhessen fuhren wir stets nach einer Liste ab. Einmal hatten wir in Mölsheim die Uhr an der Kirche angehalten – ein mit Helium gefüllter Ballon hatte sich in der Uhr verfangen.“