1923 haben sich drei Schreiner mit einem Möbelhaus in Grünstadt selbstständig gemacht. Das Geschäft brummte von Anfang an und als mehrere Todesfälle für schwere Turbulenzen sorgten, hielt eine mutige Witwe das Unternehmen auf Kurs. Am Samstag feiert die Firma Huthmacher ihren 100. Geburtstag.

Es waren einmal drei Schreinermeister in Grünstadt: Johannes Huthmacher, Ludwig Maier und Fritz Strasser. Die arbeiteten für Heinrich Schumacher in der Möbelfabrik. Schon 1910