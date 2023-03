Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Kita „Eisbachbande“ in Obrigheim haben Schädlingsbekämpfer derzeit alle Hände voll zu tun. In der Einrichtung gibt es eine Mäuseplage. Auch haben sich Flöhe ausgebreitet. Ortsbürgermeister Stefan Muth (SPD) versichert, es sei alles Notwendige unternommen worden.

„Ende September wurde uns gemeldet, dass in der Einrichtung Mäusekot entdeckt wurde“, berichtet Muth. Daraufhin habe er den BfB aus Asselheim beauftragt, Lebendfallen