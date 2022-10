Der Altleininger Tenor und Profimusiker Volker Gütermann hat wieder einen Projektchor ins Leben gerufen. Doch leider haben sich bislang nur etwa 35 Mitsingende eingefunden, darunter lediglich zwei Männer. „Die Herren brauchen dringend Verstärkung“, wirbt der Dirigent für mehr Beteiligung. Er sei schon dabei, Lieder so zu arrangieren, dass sie mit weniger männlichen Stimmen auskommen. Vor der Corona-Krise hätten sich stets 50 bis 60 Sänger zum Chor zusammengeschlossen, um für eine besondere Aufführung zu üben, erinnert sich Gütermann, der betont, dass niemand Noten lesen können muss. „Ich schicke den Teilnehmern die Gesangsparts als Audiodatei zum Anhören.“ Diesmal wird jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in der Martinskirche in Grünstadt geprobt für ein Konzert, das beim Gottesdienst am vierten Advent, 18. Dezember, über die Bühne gehen soll.