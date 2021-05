Seit 81 Jahren ist Otto Siffling tot. Der Fußballer erfüllte zwar die Rolle eines populären Spitzensportlers im Dritten Reich, mit den Nazis hatte er aber ein Problem. Zu Sepp Herberger soll er gesagt haben: „Lecken Sie mich am Arsch mit ihrem Hitlergruß!“

Sein größtes Spiel im DFB-Dress machte er vermutlich an Pfingsten 1937 im Spiel Deutschlands gegen Dänemark – keiner Spitzenmannschaft, wohl aber durchaus einer Mannschaft europäischen Formats. Reichstrainer Sepp Herberger arbeitete zu diesem Zeitpunkt beharrlich daran, den biederen Auftritten der deutschen Nationalmannschaft einen neuen, innovativen Anstrich zu geben. Der Mannheimer Stürmer Otto Siffling kam ihm dafür gerade recht. Nicht, weil der damals 25-jährige seine Trefferqualitäten zuvor sonderlich unter Beweis gestellt hätte. In seinen ersten drei Jahren als Nationalspieler erzielte Siffling gerade einmal fünf Länderspieltore – eine Quote, die sogar Mario Gomez locker toppen konnte. Allerdings war Siffling in puncto Ballbehandlung und Spielverständnis vielen Stürmerkollegen weit voraus. Er agierte im Sturmzentrum nicht als Wandspieler oder klassischer Mittelstürmer. Der Waldhof-Bub ließ sich immer wieder ins Mittelfeld fallen, fungierte als eine Art „freies Radikal“ in der Offensive, arbeitete instinktiv mit modernen Spielprinzipien wie gegenläufigen Bewegungen. Damit war er so etwas wie die Urform einer „falschen Neun“, der kickende Großvater Mario Götzes. Im Spiel gegen Dänemark traf Siffling so sagenhafte fünfmal in die gegnerischen Maschen.

Vermutlich wäre die deutsche Elf in dieser Form eine heiße Kandidatin auf den WM-Titel 1938 gewesen. Der so genannte „Anschluss Österreichs“ an das Deutsche Reich sorgte allerdings dafür, dass Herberger die Nationalmannschaft paritätisch mit Deutschen und Österreichern besetzen musste. Das überraschende Erstrundenaus gegen die Schweiz war die Folge. Eine weitere WM-Teilnahme war Siffling nicht mehr vergönnt: Ein Jahr später starb er, gezeichnet von einer langen und unbehandelten Tuberkulosekrankheit im Alter von nur 27 Jahren. Zu stur für einen Arztbesuch sei er gewesen, sagten damalige Vertraute.

Obwohl der größte Stürmer seiner Zeit, geriet der Name Otto Sifflings schnell in Vergessenheit. In der Nachkriegszeit sorgten vor allem die „Helden von Bern“ für Furore, inzwischen sogar zu Identitätsstiftern eines neuen, nationalen Bewusstseins hochgejazzt. Siffling hingegen wurde nie Weltmeister, war kein Ehrenspielführer der Nationalmannschaft. Selbst in der Erinnerungskultur seines Heimatvereins spielte er lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Es ist dem langjährigen Engagement einer Handvoll Waldhof-Fans zu verdanken, dass Otto Siffling mittlerweile die Ehre zuteilwird, die ihm gebührt. Ihre mühevolle Recherchearbeit sorgte schlussendlich sogar dafür, dass die Ost-Tribüne des Carl-Benz-Stadions heute den Namen Sifflings trägt.

Mittlerweile ist der Name „Otto Siffling“ selbst Nicht-Fußballern ein Begriff. Der ihm zugeschrieben Ausspruch „Lecken Sie mich am Arsch mit ihrem Hitlergruß!“, den er gegenüber Sepp Herberger getätigt haben soll, wird in den Sozialen Medien gerne als Share Pic verbreitet. Dies soll die offene Auflehnung des Mannheimers gegen das NS-Regime untermauern: Otto Siffling als Symbol des antifaschistischen Widerstands im Dritten Reich.

Siffling stand der nationalsozialistischen Ideologie tatsächlich ablehnend gegenüber. Er beging Tabubrüche, in dem er sich für amerikanische Literatur interessierte oder auf formellen Festakten den Proleten gab. Offenen Widerstand übte der Waldhofer Rekordnationalspieler allerdings nicht aus. Vor Länderspielen hob auch Siffling den Arm zum Gruß und erfüllte im Großen und Ganzen die Rolle eines populären Spitzensportlers im Dritten Reich. Dafür ließ man ihm auch die eine oder andere Provokation durchgehen.

Dennoch: Mit den Nazis vollends zu kollaborieren – das wäre Siffling wohl nie in den Sinn gekommen. Vermutlich war er auch dafür einfach zu stur. Seine Ablehnung des NS-Regimes zeigte sich allerdings zumeist subtiler als in dem legendären Satz, dem er Sepp Herberger entgegenschleuderte. Wesentlich treffender für Sifflings Verhältnis zum Nationalsozialismus scheint daher eine Anekdote aus dem Hotel „Deutscher Kaiser“. Den formellen Hitlergruß seiner Mitspieler soll Siffling lächerlich gemacht haben, statt sich in die Riege einzureihen, rief er den Mannschaftskameraden lauthals zu: „Männer, reißt die Lamp„ net runner!“.

