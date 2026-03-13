Die Männer 35 der TSG Tiefenthal haben bei den Süddeutschen Meisterschaften den dritten Platz belegt und sich für die Deutschen Meisterschaften am 14./15. März qualifiziert.

Kann die Mannschaft wieder einen Coup landen? Die Mannschaft um Weltfaustballer Ayith Fernando geht nämlich als Titelverteidiger in das Turnier. Die TSG trifft in der Vorrunde in der Eröffnungspartie der Gruppe A gleich auf den Süddeutschen Meister VfB Stuttgart, der auch gleichzeitig der Top-Favorit für den Titel ist. Die Schwaben haben bei der Süddeutschen Meisterschaft in Eisenberg kein Spiel verloren und dort auch das Finale gegen den MTV Rosenheim mit 2:0 (11:2, 12:10) gewonnen.

Die weiteren Vorrundengegner der Tiefenthaler sind Veranstalter FBC Offenburg, TV Wahlscheid und der MTV Hammah. „Wir wollen so weit wie möglich kommen, aber es wird nicht einfach.“, sagt Fernando. In der Gruppe B kämpfen die Teams von TV Weisel, TV Brettorf, MTV Rosenheim, TV Dieburg und der Ahlhorner SV um den Einzug ins Viertelfinale.

TSG will die Vorrunde überstehen. Die Tiefenthaler Faustballer müssen in der Fünfergruppe mindestens Dritter werden, um sich für die K.o-Spiele zu qualifizieren, die am Sonntag stattfinden. Das Ziel ist es, die Vorrunde am Samstag erfolgreich abzuschließen, um dann vielleicht vorne mitzumischen.