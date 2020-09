Am Mittwochmorgen ist ein neunjähriges Mädchen in Sausenheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 37-jährige Autofahrerin auf der Leiningerstraße Richtung Neuleiningen unterwegs, als die Neunjährige die Fahrbahn von einer Bäckerei zur Tankstelle hin überquerte. Trotz Bremsung wurde die Fußgängerin vom Auto erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Das Mädchen wurde in die BG Unfallklinik gebracht, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Am Auto entstand geringer Sachschaden.