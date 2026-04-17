Die Außenmauern der romanischen St. Jakobskirche in Höningen sind sanierungsbedürftig. „Leider sind die Fugen so ausgebrochen, dass sie ein bisschen Liebe brauchen“, sagt Pfarrer Julian Kraul augenzwinkernd. Aktuell befinde man sich mit den Denkmalschützern in Abstimmung und „wir warten auf die Freigabe der Baumittel“, erläutert er den Sachstand. „Wir sind aber sicher, dass wir die Instandsetzung noch im laufenden Jahr anpacken werden.“ Um noch ein bisschen Geld zu generieren, seien einige Benefiz-Events geplant. Am kommenden Sonntag, 19. April, ist Ludwig Burgdörfer zu einer Lesung geladen. Der evangelische Geistliche im Ruhestand, der auch Dekan an der Stiftskirche in Landau war, arbeitet seit rund drei Jahrzehnten im Auftrag seiner Kirche als Rundfunkautor für den SWR. Ab 17 Uhr wird er über alltägliche Gottesbegegnungen sprechen unter dem Titel „Grüß Gott – wenn Du ihn triffst“. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Um Spenden für die Sanierung der Kirchenmauer wird gebeten.