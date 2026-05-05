In Kaiserslautern sichert sich der LTV Bad Dürkheim zahlreiche Sprinttitel und Bestmarken. Die neue Bezirkszuschneidung zeigt erste Effekte.

Mit Spitzenplätzen vor allem in den Sprintwettbewerben überzeugten die Leichtathleten des LTV Bad Dürkheim bei den Bezirksmeisterschaften in Kaiserslautern. In der Testphase vor einer möglichen Neueinteilung und Reduzierung der Bezirke im Leichtathletik-Verband Pfalz wurden dabei erstmals Titelkämpfe der Nordwestpfalz ausgetragen. Trotz der dadurch möglichen Vergrößerung der Teilnehmerfelder waren vor allem bei den Frauen und Männern die Wettbewerbe teilweise nur schwach besetzt. Davon profitierte auf Seiten des LTV Bad Dürkheim Pascal Perlick, der im Alleingang die Titel über 100 Meter (12,57 sec) und im Weitsprung (5,18 m) holte.

200-m-Sieger in der Klasse U20 wurde ebenfalls ohne Konkurrenz in 25,66 Sekunden Justus Zierke. Er lief zudem mit einer neuen Bestzeit von 12,45 Sekunden auf Rang drei über 100 Meter hinter Hendrik Lindemann (11,20 sec) und Simon Oehl (beide TSG Deidesheim, 11,39 sec). Mit Konkurrentinnen fast auf Augenhöhe hatte sich dagegen bei der weiblichen U20 Elina Giesenberg auseinanderzusetzen. Mit einer neuen Bestzeit von 13,22 Sekunden und 28,37 Sekunden über 200 Meter gelang ihr dennoch ein imponierender Doppelerfolg jeweils vor Sprinterinnen aus Pirmasens.

Seinen persönlichen Rekord über 100 Meter einstellen konnte schon im ersten Einsatz des Tages bei der männlichen Jugend U18 Nikolas Dörr. Mit seinen 11,97 Sekunden beendete er die beiden Vorläufe auf Gesamtplatz vier knapp hinter Carlo Deuker von der TSG Grünstadt, den er im Finale mit 11,98 gegenüber 12,11 Sekunden aber auf Platz vier verweisen konnte. Über 200 Meter verbesserte er sich mit einer Bestzeit von 24,97 Sekunden um einen Platz und holte nach Bronze noch Silber. Gleich zwei Sprinterinnen des LTV Bad Dürkheim waren bei der weiblichen Jugend U18 in einem vergleichsweise großen Feld vertreten.

Knapp verpasste dabei Mila Woidy in 14,53 Sekunden den Endlauf der besten Acht. Ausgeschlafen präsentierte sich dagegen schon im Vorlauf Maike Knebel mit einer neuen Bestleistung von 12,95 Sekunden. Ihren damit erreichten zweiten Platz hinter Sophie Endler (LAC Pirmasens, 12,81 sec) bestätigte sie auch im Finale beim Lauf zur Vizemeisterschaft in 13,10 Sekunden. Mit 10,18 Metern stellte sie im Kugelstoßen eine weitere persönliche Bestmarke auf und holte etwas überraschend die Bronzemedaille. Im Speerwurf der Jugend M14 übertraf schließlich Mathis Franck vom LTV Bad Dürkheim als einziger Starter die 30-Meter-Marke.

Mit 30,33 Metern siegte er mit einem Vorsprung von fast zwei Metern auf Justus Kleinbub (ABC Ludwigshafen). Zwei Silbermedaillen und einmal Bronze gab es für den Verein in der Klasse M13. Anton Stockmann lief in Bestzeit von 2:56,56 Minuten zu Platz zwei über 800 Meter und wurde Dritter im Kugelstoßen (7,32 m), während Lukas Jaworek im Hochsprung 1,34 Meter bewältigte. Auch das Abschneiden der Mädchen in den jüngeren Klassen bietet Anlass zum Optimismus hinsichtlich eines guten Abschneidens bei den bereits am Wochenende anstehenden Pfalzmeisterschaften in Kandel (Männer/Frauen/U18) und Eisenberg (U20/U16). Bei der W13 waren fast in allen Disziplinen LTV-Starterinnen ganz vorne mit dabei.

Bezirksmeisterinnen wurden Carla Stieler über 60 Meter Hürden (PB 11,04 sec) und Sophia Bläß im Hochsprung (1,46 m). Im Weitsprung erreichten Sophia Bläß (4,55 m) und Carla Stieler (4,39 m) jeweils mit Bestleistungen die Plätze zwei und drei knapp hinter Leni Mourer (LAZ Zweibrücken, 4,60 m). Ebenfalls Silber in dieser Altersklasse gewann Leonie Nieuwoudt mit 2:45,32 Minuten über 800 Meter. Dass der Hürdenlauf zu den Stärken des Vereins zählt, beweist auch der Sieg von Zofia Jacak über 60 Meter der Klasse W12 in 10,48 Sekunden. Sie wurde zudem Zweite im Hochsprung (1,28 m) und führte die 4x75-m-Staffel des LTV Bad Dürkheim der U14 als Startläuferin zusammen mit Johanna Peter, Carla Stieler und Sophia Bläß zu Platz zwei in 41,92 Sekunden hinter dem LAZ Zweibrücken (41,78 sec) und vor dem ABC Ludwigshafen (42,07 sec).