Ratsmitglied Carolin Habenberger (CDU) hat in der Sitzung des Stadtrats die Arbeit des Schnelltestzentrums im Weinstraßencenter in Grünstadt gelobt. Sie wolle hervorheben, wie gut die Ehrenamtlichen vom Deutschen Roten Kreuz und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft mit denjenigen umgingen, die zum Testen kommen. Sie legten sehr viel Geduld an den Tag – selbst dann, wenn bei denjenigen, die auf ihre Ergebnisse warten müssten, der Geduldsfaden eher kurz sei. „Die Leute fühlen sich gut aufgehoben“, so der Eindruck Habenbergers. Geöffnet ist das Testzentrum in der Turnstraße mittwochs und freitags von 17 bis 20 Uhr.