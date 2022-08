Schwere Kopfverletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Samstag in Neuleiningen zugezogen. Nach Mitteilung der Polizei hat ein 43-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim gegen 12.34 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im Bereich des Friedhofs die Kontrolle über sein E-Bike verloren. Dadurch stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 30-Jährigen zusammen. Wohl auch weil er zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm trug, zog sich der Radler schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu und musste in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Polizei Grünstadt bedankt sich bei den engagierten Ersthelfern vor Ort, welche durch ihre Erstversorgung der Kopfverletzungen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Schlimmeres verhindert haben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Grünstadt in Verbindung zu setzten: Telefon 06359 93120.