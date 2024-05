An einem der Firmenfahrzeuge eines Kanalbauunternehmens ist am Mittwochmorgen erheblicher Sachschaden entstanden. Laut Polizei stand das Auto mit geöffneter Kofferraumtür in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 97 neben einem Kanalschacht, der gerade gereinigt wurde. Gegen 9.45 Uhr touchierte ein vorbeifahrender Lkw die offenstehende Tür, wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt gen Tiefenthal aber ungerührt fort. Zeugen glauben, dass es sich um einen Laster mit Speyerer oder mit ausländischem Kennzeichen gehandelt habe. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt, Telefon 06359 93120.