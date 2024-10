Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 12.45 Uhr auf der A6 auf Höhe der Ausfahrt Wattenheim gekommen. Wie Grünstadts Wehrleiter Jens Michel mitteilt, sei der Reifen eines Lastwagens geplatzt, der daraufhin mit einem Auto zusammenstieß. Darin befanden sich drei Insassen. Eine Frau verletzte sich und musste von der Feuerwehr mit einem Spreizer aus dem Wagen befreit werden. Sie kam mit dem Krankenwagen in eine Klinik zur weiteren Behandlung. Die Autobahn war über eine längere Zeit in Fahrtrichtung Kaiserslautern voll gesperrt.