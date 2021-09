Auf einem Parkplatz im Rosengartenweg ist es am Sonntag gegen 13.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Lkw-Fahrern gekommen. Wie die Polizei berichtet, schraubten zwei Männer an ihren Lastwagen herum und tranken dabei Alkohol. Ein Dritter hingegen wollte schlafen und forderte seine Kollegen daher auf, leiser zu sein. Die Reaktion darauf: Der 54- und der 40-jährige „Schrauber“ schlugen auf den 38-Jährigen ein. Dieser setzte sich jedoch zur Wehr und verprügelte die beiden anderen. Der 54-Jährige wurde daraufhin mit einer blutigen Kopfwunde ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Alkoholisierung von jeweils über 2 Promille wurden die Schlüssel der beiden Angreifer sichergestellt, um einen Fahrtantritt zu verhindern. Alle drei Fahrer gehörten dem gleichen Unternehmen an.