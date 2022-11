Durch eine Unaufmerksamkeit, wodurch es zu einem Verkehrsunfall mit relativ geringem Schaden kam, ist ein Lkw-Fahrer als Urkundenfälscher aufgefallen. Am Donnerstag gegen 14.10 Uhr wollte der Mann mit seinem Brummi in der Kolpingstraße wenden. Dabei stieß der 35-Jährige rückwärts auf einen hinter ihm in Richtung Kirchheimer Straße fahrenden Pkw, der von einer 32 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 200 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Führerschein des 35-Jährigen gefälscht ist, der Mann also keine Fahrerlaubnis besitzt. Entsprechend wird nun gegen den Lkw-Fahrer wegen Fahrens ohne Führerschein und Urkundenfälschung ermittelt.rhp/abf