Der Lions Club Grünstadt präsentiert dieses Jahr einen Adventskalender, den die in Berlin lebende und aus Bockenheim stammende Grafikerin Emily Völker gestaltet hat. Er zeigt Grünstadter Straßen und markante Baudenkmale. Mit dem Verkauf (5 Euro, Start am 29. Oktober, es gibt auch Grußkarten) sollen soziale Projekte in der Umgebung unterstützt werden. Welche genau, sei noch offen, berichten Detlev Wessel und Arnd Reinefeld von den Lions. „Die Zeiten sind so unplanbar, dass Bedarfe hier und da entstehen können“, sagt Wessel. Die Käufer der Kalender haben die Möglichkeit, einen von rund 400 Preisen im Gesamtwert von etwa 16.000 Euro zu gewinnen, die von Sponsoren zur Verfügung gestellt werden. Der Hauptgewinn ist Gold im Wert von 750 Euro, spendiert von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz, daneben gibt es viele Gutscheine lokaler Unternehmen. Die Aktion, die dieses Jahr unter der Schirmherrschaft von Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) steht, findet zum 18. Mal statt, in den vergangenen Jahren wurden rund 300.000 Euro für gute Zwecke gesammelt.

Wessel kündigt zudem an, dass der Club in Abstimmung mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und dem Deutschen Roten Kreuz sieben bis acht Defibrillatoren in Grünstadt und Eisenberg aufhängen wolle. Das Geld dafür sei bei einer Ende August vom Club auf dem Golfplatz in Dackenheim organisierten Aktion namens „VinoGolf by Lions“ erlöst worden.