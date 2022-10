24 Tage lang Spannung hinter kleinen Türchen und das Ganze für einen guten Zweck. Dieses Konzept des besonderen Adventskalenders, den der Lions Club Grünstadt auflegt, ist seit 17 Jahren ein Erfolgsrezept für Spendensammlungen. Am Samstag startet der Verkauf. Der Erlös geht einmal mehr an soziale Einrichtungen.

Grünstadt. Jeder Adventskalender des Lions Clubs Grünstadt trägt eine Losnummer und hinter jedem Türchen kann sich ein Gewinn verbergen. „Wie in den Vorjahren haben sich etwa 200 Sponsoren gefunden, die mit Gutscheinen sowie Sach- und Geldpreisen im Gesamtwert von rund 18.000 Euro unseren Kalender füllen und die Aktion für den guten Zweck unterstützen“, berichtet Detlev Wessel, beim Serviceclub für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Hauptpreis sei in diesem Jahr ein Goldbarren im Wert von circa 750 Euro.

Für den Kalender wird alljährlich nach einem besonderen Motiv gesucht. Diesmal ist es ein Gemälde der aus Bockenheim stammenden Künstlerin Emily Claire Völker. „Wir bieten das Bild zusätzlich als Weihnachtskarte zum Kauf an“, informiert Wessel. Die Grußkarten gibt es im Dreier-Pack inklusive Umschlägen für jeweils fünf Euro.

Der Preis ist unverändert

Der Preis für den Adventskalender hat sich ebenso wie die Auflage nicht verändert. Er beträgt wie seit jeher ebenfalls fünf Euro und es werden 4000 Stück gedruckt. Aus dem Verkaufserlös werden verschiedene Einrichtungen unterstützt, unter anderem die Eisenberger Brücke, die Grünstadter Tafel, das Caritas-Förderzentrum St. Rafael in Altleiningen, die Bücherei der Verbandsgemeinde Eisenberg und das Haus am Leininger Unterhof in Grünstadt.

Die Verlosung erfolgt zwischen Donnerstag, 1. Dezember, und Heiligabend, 24. Dezember. Die Losnummern, welche gezogen wurden, werden täglich in der RHEINPFALZ veröffentlicht. Erworben werden können Kalender und Karten ab Samstag, 29. Oktober, in Grünstadt an der altbekannten Stelle, also in der Fußgängerzone an der „Drehscheibe“ zwischen Papeterie Breuer und Fitnessstudio Körperwelten, sowie im Toom-Baumarkt.

Auslage in etlichen Geschäften

Exemplare liegen außerdem aus in der Boutique Bijou, Hauptstraße 93, bei der Parfümerie Kaiser, Hauptstraße 73, bei der Papeterie Breuer, Hauptstraße 28, in der Buchhandlung Frank, Bahnhofstraße 3, bei der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz, Bitzenstraße 9, sowie bei der Freien Tankstelle, Kirchheimer Straße 45a, und in der Martins-Apotheke, Vorstadt 3. In Carlsberg hält den Kalender die Brunnen-Apotheke, Brunnenstraße 14, bereit.

„In Eisenberg richten wir wie gewohnt einen Verkaufsstand auf dem Marktplatz ein“, sagt Wessel. Auch im Hit-Markt kann man den Adventskalender ergattern. Es gibt ihn darüber hinaus in der Stadt an folgenden Stellen: im Blumenhaus Casa Verde, Hauptstraße 28a, bei der Buchhandlung Frank, Kerzenheimer Straße 11, bei der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz, Jakob-Schiffer-Straße 2, sowie bei Schreibwaren Wallner, Am Marktplatz 1. Wessel: „Wir bitten darum, nicht vor Verkaufsstart um 9.30 Uhr an die Stände zu kommen, da dichte Menschenansammlungen vermieden werden sollen.“