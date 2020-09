Als „ärgerlich“ hat Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) es bezeichnet, dass die seit langem bestellten Container für die Eisenberger Pestalozzi-Grundschule noch nicht an ihrem vorgesehenen Platz stehen. Dabei war laut Plan die Aufstellung der Container, die als Klassenräume genutzt werden sollen, bereits für den 17. August vorgesehen. Nach den Vorarbeiten wie dem Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen sollten die Module bis zum 18. September bezugsfertig sein. In einem Schreiben an die Lieferfirma, das der RHEINPFALZ vorliegt, mahnt der technische Leiter der Eisenberger Verbandsgemeindewerke, Helmut Zurowski, die termingerechte Bereitstellung an und verweist auf die in den Vertragsbedingungen enthaltene Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung der vereinbarten Termine. In ihrer Antwort ließ das angeschriebene Unternehmen wissen, dass es aufgrund der Corona-Pandemie zu Lieferengpässen gekommen sei, sodass die benötigten Fenster erst am 15. September nach Eisenberg gebracht werden könnten. Deshalb „werden wir leider nicht in der Lage sein, vor dem 22. September“ die Modulanlage anzuliefern, so die Firma. Sie kündigte für Anfang kommender Woche einen neu ausgearbeiteten Ablaufplan für die Aufstellung der Container an der Grundschule an.